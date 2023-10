Homem é preso por estuprar irmãos gêmeos e registrar os abusos

Manaus (AM) – Um homem de 20 anos foi preso na quinta-feira (19), em Manaus, pelo estupro de vulnerável e favorecimento a prostituição, praticados contra seus irmãos gêmeos, de 12 anos.

Segundo a delegada Joyce Coelho, o crime foi descoberto pelos familiares das vítimas, após uma prima encontrar conteúdo pornográfico infantil no aparelho celular do suspeito. Ele registrou, em imagens, o crime praticado contra um dos seus irmãos, que é uma pessoa com deficiência.

“Ao ser questionado por seu tio, uma das vítimas revelou o que estava acontecendo, bem como que era ameaçado e agredido quando negava o ato sexual forçado pelo autor. Por medo, o adolescente nunca contou a ninguém o que ocorria, tendo declarado somente quando a situação veio à tona no ciclo familiar. Além disso, ele oferecia dinheiro a ela para que não contasse sobre os fatos”, disse.

Segundo a delegada, os familiares ficaram revoltados com a situação e denunciaram os fatos às autoridades policiais da Depca. Durante as investigações, foi descoberto que o irmão gêmeo do adolescente também foi vítima do indivíduo.

“Ouvimos a segunda vítima e ela nos contou que o infrator cometeu atos libidinosos também contra ela. O primeiro adolescente que passou por escuta especializada, contou que a sua mãe saía bastante a noite, os deixando sozinho com o suspeito, que se aproveitava da situação para praticar os crimes”, falou.

Ainda de acordo com a delegada, a mãe das vítimas será ouvida e será apurada a negligência dela. A respeito das imagens, não há comprovação de divulgação, mas de todo modo, o suspeito produziu e armazenou as cenas, o que caracteriza crime nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O indivíduo responderá por estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição de criança ou adolescente. Ele ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

