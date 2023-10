Justiça do AM revoga decisão e Lucas Picolé permanece preso por tráfico de drogas

Manaus (AM) – O influenciador digital Lucas Picolé teve sua prisão preventiva revogada pela Juíza Aline Kelly Ribeiro Marcovicz Lins, durante a quinta-feira (19).

“Picolé” foi preso após uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), no dia 28 de junho, quando o delegado Cícero Túlio e sua equipe foram até a casa do blogueiro e o prendeu junto com o Enzo Felipe da Silva, o “Mano Queixo”.

De acordo com o advogado Vilson Benayon, mesmo com a revogação da prisão preventiva de “Lucas Picolé”, ele continua no presídio pela acusação de tráfico de drogas, mas a defesa acredita que, em breve, o influenciador será inocentado da acusação.

“Graças ao trabalho de investigação defensiva feita pelo nosso escritório com a colaboração de outros advogados conseguimos revogar todos os mandados de prisão existentes da operação Dracma.” Afirmou Vilson Benayon.

Já a situação de Isabely Aurora é diferente de Picolé. O advogado explicou que a influencer estava em prisão domiciliar e cumpria outras medidas cautelares, agora com a revogação da prisão dela, a mesma pode voltar a trabalhar em suas redes sociais, mas seguindo determinações judiciais.

