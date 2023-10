Manaus é escolhida como ‘Cidade Sul-Americana do Desporto’ de 2024

Manaus é a primeira cidade do Norte do país a se candidatar e receber a certificação internacional

Manaus (AM) – Manaus foi oficialmente anunciada como a “Cidade Sul-Americana do Desporto” de 2024 pelo comitê de avaliação da Aces Europe. Com o reconhecimento, a Prefeitura de Manaus quer promover um círculo virtuoso, o que inclui a atração de investimentos e parcerias também voltados à melhoria da qualidade de vida local.

Manaus é a primeira cidade do Norte do país a se candidatar e receber a certificação internacional. O anúncio da escolha foi realizado no jantar de encerramento da visita técnica do Parlamento da Europeu na última quinta-feira (26), no Centro Cultural dos Povos da Amazônia.

Em dezembro, representantes da prefeitura vão até Bruxelas, na Bélgica, para receber a laureação, juntamente com as demais 56 cidades de países europeus, asiáticos e africanos. O prefeito de Manaus, David Almeida, ressaltou que o prêmio marca uma importante etapa de expansão dos investimentos e novas parcerias no esporte.

“Nós vamos até Bruxelas, no Parlamento Europeu, receber a laureação, e buscar também investimentos para que a gente possa ampliar tudo aquilo que tem sido feito nesta cidade. Pela primeira vez, uma cidade do Norte se apresenta para receber essa laureação, e Manaus é certificada com esse prêmio”, comemorou Almeida.

O anúncio antecipado comprova que Manaus cumpriu os pré-requisitos ao mostrar o trabalho de excelência realizado no esporte com a sociedade manauara e atingiu os componentes necessários para superar as cidades concorrentes.

“Manaus foi escolhida principalmente pela vontade da Fundação Manaus Esporte (FME), do prefeito, do diretor-presidente, da equipe de desporto, que tudo fizeram para que nós víssemos o que Manaus tem de potencial. A antecipação aconteceu, porque vocês merecem. É uma cultura única no mundo”, afirmou o português Nuno Santos, presidente da Comissão do Comitê Europeu.

Alexandre Maciel, titular da FME, celebrou a certificação e destacou o trabalho feito em conjunto com as demais pastas da administração municipal, que tiveram um papel fundamental no processo de candidatura.

“Deu tudo certo. Um trabalho feito em equipe. Quero agradecer a todos que se empenharam, da Fundação Manaus Esporte, da Semed (Secretaria Municipal da Educação), da ManausCult (Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos), da Semsa (Secretaria Municipal de Saúde). Todos se dedicaram com muito afinco, e hoje Manaus é a Cidade Sul-Americana do Desporto”, disse.

Visita técnica

O Comitê Europeu desembarcou em Manaus nas primeiras horas do último dia 24 de outubro, data do 354º aniversário da cidade. Ao longo da semana, os avaliadores conheceram de perto os projetos voltados ao esporte e visitaram alguns pontos turísticos de Manaus para serem inseridos à cultura amazonense.

A Prefeitura de Manaus também realizou a defesa do dossiê de candidatura com excelência e ofereceu todas as condições para que os membros da Aces Europe tivessem uma experiência satisfatória em solo manauara.

O título

Chancelado pelo Parlamento Europeu e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o título é concedido pela Aces Europe a municípios que se destacam pela excelência em seus programas, projetos, eventos e planejamentos voltados para o incentivo às práticas esportivas, como ação democrática competitiva e também de saúde e cidadania.

