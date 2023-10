Exposição destaca ações coletivas sustentáveis realizadas pelo projeto Territórios da Agricultura

Contribuir para a segurança alimentar das pessoas que estão nos territórios agrícolas do Estado do Amazonas e promover ações coletivas de produção e comercialização de alimentos saudáveis, possibilitando sua adoção em diversos locais na área urbana e periurbana de Manaus (AM).

Esse é o objetivo do Jardim Alimentício Comunitário Agroecológico (JACA), criado pelos participantes do projeto Territórios da Agricultura no município. Na exposição em cartaz a partir do dia 17 de novembro, no Bosque da Ciência – INPA, os visitantes poderão conhecer de perto como aconteceu, na prática, essa construção de uma solução coletiva e sustentável para o território.

Desenvolvido pela Evoluir – empresa que gera valor e impacto social por meio de iniciativas educacionais, culturais e socioambientais na perspectiva da Educação Integral — e viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com patrocínio da Bayer, o projeto teve início em Manaus em junho, com o começo da jornada formativa, integrada por cinco encontros presenciais.

Nos módulos, facilitadores da Evoluir abordaram temas como o resgate e a valorização das histórias coletivas, reconhecimento dos desafios e potencialidades da região e do grupo, mapeamento de iniciativas e ações com relação à produção e abastecimento de alimentos saudáveis da Agricultura Familiar e Agricultura Urbana e Periurbana no território, além de diagnóstico participativo.

Na sequência, foram definidos o projeto local a ser implementado e um plano de ação, culminando então com o início das atividades do JACA. Em complemento, houve a avaliação para empreendimentos futuros e a organização da exposição.

“Além do jardim em si, aberto não só aos participantes do projeto mas também à população, ao usar a tecnologia social do PAIS, que tem como premissa a produção de alimentos com baixo custo e de forma orgânica, estabelecemos um modelo que pode ser replicado por agricultores de toda a região”, afirma Mariana Monferdini, coordenadora do Territórios da Agricultura na Evoluir.

“Esse sistema possibilita a preservação ambiental, elimina o uso de agrotóxicos e promove a inclusão social e geração de renda para as comunidades”.

Mariana conta ainda que, durante todo o percurso do projeto, os participantes fotografaram suas percepções e vivências. “São esses registros que o público verá na mostra, que apresenta olhares e sentimentos sobre esse caminho de cooperação, organização e valores comunitários, baseados na produção e abastecimento de produtos saudáveis”.

A coordenadora do projeto, pela Evoluir, acrescenta que ações como essas, construídas coletivamente no território, revelam ainda a eficácia da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) e de outras metodologias participativas trabalhadas no Territórios da Agricultura.

“Percorremos todo um caminho plural de cooperação, desde o diagnóstico e a evidência das problemáticas, até a clareza sobre as possibilidades de atuação do grupo. Fica claro que problemas complexos só podem ser resolvidos com uma visão sistêmica e um trabalho coletivo e em rede”, conclui.

A Diretora Executiva de Sustentabilidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Bayer para América Latina, Paula Castro, complementa: “A agricultura sustentável é essencial para garantir a segurança alimentar global e a saúde do planeta, sendo a educação a chave para alcançá-la. A partir de iniciativas com o Territórios da Agricultura, podemos disseminar práticas agrícolas sustentáveis e incentivar a adoção de técnicas mais eficientes e responsáveis de forma colaborativa. Além disso, esses participantes serão multiplicadores dos aprendizados, compartilhando suas experiências e conhecimentos com amigos e familiares e incentivando cada vez mais práticas responsáveis”.

“Como facilitadora do projeto, foi muito gratificante participar da formação e perceber como é viável concretizar uma iniciativa sustentável a curto prazo, seguindo metodologias como a Aprendizagem Baseada em Projetos, e com metas bem definidas”, diz Jucimara Gonçalves dos Santos, agroecóloga e professora de agroecologia.

“Também pude ver um pouco do que tem de território para agricultura aqui em Manaus e áreas adjacentes, e observar como as pessoas têm objetivos em comum e como anseiam que eles sejam alcançados, mas muitas vezes alguns fatores limitam essa junção”.

Jucimara avalia que o Territórios da Agricultura teve grande impacto positivo para a região. “O JACA é um jardim comunitário, a população pode coletar as plantas que estão lá e também fazer parte disso. Ele certamente modificou a vida das pessoas e a minha também, porque vimos que é possível fazer algo concreto se for bem planejado. O projeto facilitou a realização desse sonho coletivo, com um conhecimento que pode ser levado a outras localidades”.

O Territórios da Agricultura em Manaus contou parcerias essenciais para sua realização, com a doação da cesta de alimentos pela Associação dos Produtores Orgânicos no Estado do Amazonas (APOAM), das mudas de espécies de plantas do sítio PANC e da terra adubada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (SEMACC). Já o projeto de extensão da Escola Humanizada da Universidade do Estado do Amazonas permitiu o uso do espaço da SOS Aldeia (Aldeia Infantis) para que o 1º e 2º módulo acontecessem, assim como o Sítio Pôr do Sol, onde foi realizado o 3° módulo, e o Sítio Agroecológico Santa Rita, que disponibilizou o espaço para a realização do 4º e 5º módulos.

Sobre o Jardim Alimentício Comunitário Agroecológico (JACA)

O Jardim Alimentício Comunitário Agroecológico (JACA) tem como objetivo contribuir para a segurança alimentar das pessoas que estão nos territórios agrícolas no Estado do Amazonas. Promove oficinas e cursos ofertados com base no método do sistema PAIS, possibilitando a implantação do sistema em diversos locais na área urbana e periurbana de Manaus. Sua criação envolveu diversos atores, como agricultoras/es de assentamentos e cooperativas, feirantes, representantes de institutos de pesquisa, de universidades, de coletivos, redes estudantes, movimentos de mulheres indígenas, entre outros.

Sobre o Territórios da Agricultura

O Territórios da Agricultura é um projeto de educação e inovação social voltada à agricultura urbana, periurbana e rural, baseado na participação coletiva e na co-criação de ações que contribuam para o desenvolvimento sistêmico da agricultura e da cultura em determinado território. Prevê a realização de uma jornada que integra os diferentes atores locais, visando a investigação extensiva do ecossistema e a co-criação de soluções que possam fortalecer as práticas de produção de alimentos no território.

Ao longo de 40 horas de formação em cinco módulos, os participantes trabalham capacidades como autogestão, atuação em equipe, liderança, conhecimentos sobre os agroecossistemas e a cultura do campo, construção coletiva de saberes, mapeamento e diagnóstico territorial, condução de pesquisas coletivas e entrevistas, técnicas e abordagens para produção fotográfica e audiovisual, registro e sistematização de informações, elaboração de projetos e ações coletivas, entre outros.

O Territórios da Agricultura está alinhado a oito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Agenda 2030 da ONU: erradicação da pobreza (1), fome zero e agricultura sustentável (2), saúde e bem-estar (3), educação de qualidade (4), trabalho decente e crescimento econômico (8), cidades e comunidades sustentáveis (11), consumo e produção responsáveis (12) e parcerias e meios de implementação (17).

Serviço

Exposição Territórios da Agricultura em Manaus

Local: Bosque da Ciência – INPA

Endereço: R. Bem-Te-vi, s/n – Petrópolis, Manaus

Data: 17 de novembro a 03 de dezembro de 2023

Horário de visitação: de terça-feira a domingo das 09h às 17h

Atendimento em libras e áudio descrição nos dias 17, 22 e 28/11

Eventos especiais: Roda de conversa com participantes no dia 17/11, Rodas de Conversa com Fotógrafo nos dias 22/11 e 28/11 e Contação de Histórias nos dias 17/11 e 22/11.

