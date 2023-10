Bruna Biancardi se manifesta após Neymar fazer festa com mulheres em mansão

Após rumores de Neymar ter feito uma nova festinha com mulheres, em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, o jogador e Bruna Biancardi ganharam destaque nas redes sociais nesta segunda-feira (30).

Segundo a página Circo da Mídia, uma moça, flagrada em uma foto com Neymar e alguns amigos, gravou um vídeo contando que ficou 12 horas sem celular, no mesmo dia em que esteve na comemoração. A mulher estava à trabalho e costuma frequentar os eventos de poker do atleta.

“Tenho que vir na casa do NJ pelo menos uma vez por mês, fazer detox do celular. Mais de 12 horas sem mexer. A mão até tremia de abstinência. Depois achei melhor coisa ficar longe de tudo”, disse ela.

Vale lembrar que o celular “confiscado” é uma das regras nas festas dadas por Neymar. O motivo é justamente não vazar conteúdos.

Ainda de acordo com a página, a festa contou também com pagode, sushi e van para levar e buscar os convidados.

Após a repercussão do caso, quem se manifestou foi Bruna Biancardi, que deu à luz recentemente sua primeira filha com Neymar, Mavie. Através dos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou uma frase, que muitos entenderam como uma boa indireta ao jogador.

“Não espere que uma pessoa mude, se ela não consegue ver problema naquilo que faz”, dizia a mensagem repostada por Biancardi.

Essa não foi a primeira vez que Neymar Jr. foi envolvendo em episódios de festas e traição, mesmo estando com Bruna. Há alguns meses, o craque traiu a influenciadora, que estava grávida, com a blogueira Fernanda Campos, em São Paulo. Na ocasião, o atleta chegou a assumir a traição em um pedido de desculpas públicas, publicado nas redes sociais.

Há pouco tempo, Neymar também foi flagrado com duas mulheres em uma boate. Na época, Biancardi estava prestes a dar à luz Mavie e também falou sobre o assunto no Instagram. “Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez , o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, escreveu ela.

*Com informações do Metrópoles

