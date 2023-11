Policial reage a assalto em ônibus e mata suposto ladrão em Manaus

Um homem, ainda não identificado, morreu na noite desta quarta-feira (1º), ao ser baleado após, supostamente, tentar assaltar um ônibus da linha 600, no bairro Coroado, Zona Leste da cidade de Manaus.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, no ônibus, havia um Policial Militar e ao perceberam a presença do agente, um dos suspeitos tentou puxar a arma. O PM então acabou reagindo e efetuando disparos contra o suposto ladrão, que morreu no local.

“Ele entrou com outro homem no 600 e logo na sequência ambos anunciaram um assalto, foi nesse momento que eles notaram a presença de um policial e ainda tentaram matar ele a facadas. Logo depois a vítima reagiu e atingiu este elemento que veio a óbito, enquanto o outro fugiu por uma janela”, disse uma passageira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito do sujeito.

No entanto, o caso será acompanhado pela Polícia Civil do Amazonas. O corpo do homem foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

