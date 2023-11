Manaus entra na lista da ‘Lonely Planet’ das melhores cidades de destinos turísticos

Manaus (AM) – Uma das maiores editoras de turismo, Lonely Planet, acaba de publicar uma lista com 50 destinos do mundo, e a capital amazonense aparece entre as dez melhores escolhidas para visitar em 2024. A publicação se deu em comemoração aos 50 anos da editora, a qual lista destinos como Chile e Canadá e no Brasil, apenas Manaus entrou na seleta lista como “Cidades”.

Conforme o prefeito David Almeida, são os frutos de um trabalho institucional, pensado na vocação natural de Manaus como hub de turismo internacional.

“Estamos trabalhando desde o ano passado para colocar Manaus na rota dos grandes eventos e como os melhores destinos turísticos. A prefeitura investe em novos aparelhos turísticos como a Casa de Praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra, o mirante Lúcia Almeida, o Casarão Thiago de Mello, parque Rosa Almeida, a realização do maior festival de artes integradas do Norte, o #SouManaus, onde conseguimos atrair os olhos do mundo e, claro, a divulgação do nome “Manaus”, nas maiores feiras de turismo da América Latina. Agora, estamos colhendo os frutos e, tenho certeza, vamos colher muito mais”, disse Almeida.

Manaus se qualifica como ponto turístico Foto: Divulgação

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso, reforçou que a pasta vem fazendo seu trabalho de levar o nome de Manaus para o mundo e chamar a atenção dos turistas.

“A participação da Manauscult nas feiras de turismo tem surtido esse efeito. O nome de Manaus está sendo bem representado e defendido para que as agências conheçam o que a cidade tem de bonito, acolhedor, artístico, sustentável e único. O festival #SouManaus também cumpriu sua missão de fazer com que o Brasil e o mundo conheçam nossa Manaus, conheçam nosso turismo, nossa cultura, costumes, culinária e nossa Amazônia”, pontuou.

Entre as atrações naturais de Manaus, as mais famosas e citadas na editora Lonely Planet, estão o Encontro das Águas, a praia da Ponta Negra, a praia do Tupé, o Teatro Amazonas, entre outros.

A vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, está na comitiva da Manauscult que participa das Feiras Nacionais de Turismo, divulgando e apresentando Manaus como um dos melhores destinos turísticos para viajar.

De acordo com ela, Manaus ter voltado ao Top 10 das melhores cidades é resultado de um trabalho sério, dedicado e comprometido da gestão do prefeito David Almeida, bem como de uma equipe que tem orgulho de ser manauara.

“Depois de 10 anos, Manaus volta a estar entre as dez melhores cidades para conhecer, isso é resultado do nosso trabalho, da gestão do prefeito David Almeida que acreditou desde o início que Manaus tinha esse potencial de estar entre os melhores destinos turísticos. Assim estamos trabalhando para oferecer, cada vez mais, opções de lazer e turismo para recebermos nossos visitantes e também para os manauaras”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

