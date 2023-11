Manaus (AM) – A Zona Franca de Manaus (ZFM) é responsável pela fabricação de grande parte dos produtos mais procurados durante a Black Friday – dia em que os lojistas realizam uma série de promoções para atrair compradores -. As indústrias da capital do Amazonas exportam para o restante do país os produtos produzidos no Polo Industrial de Manaus (PIM), mas por conta da seca histórica que atinge a região, esse transporte de cargas tornou-se um desafio.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM) fez uma reunião, no último mês, com representantes dos portos, armadores, operadores e grandes transportadoras, para solicitar providências, eleitas como urgentes e necessárias pelos pares, a fim de minimizar os impactos da estiagem que tem provocado aumento de preços de fretes, operações logísticas e iminente desabastecimento de mercadorias, principalmente para o interior do Estado.

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela indústria neste período de estiagem, incluindo a adoção de férias coletivas por parte das empresas concedidas no PIM, a recuperação do setor é aguardada com ansiedade pelos trabalhadores da área.

O Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam) realizou uma pesquisa prévia analisando as expectativas para a Black Friday e Compras de Natal de 2023. Conforme o levantamento, as festividades são positivas para o comércio.

Para 39% das pessoas que participaram da entrevista, a expectativa deve girar entre 11% e 35% de aumento, incluindo o crescimento do e-commerce. Espera-se que as vendas de fim de ano avancem em relação ao evento de 2022.

A economista Denise Kassama justifica a expectativa dos comerciantes por conta do atual cenário econômico do país, mesmo com o Estado enfrentando um período de seca severa.

“Há uma expectativa positiva de crescimento, nós estamos num cenário econômico mais positivo, com redução do nível do desemprego, com melhoria na média na renda. A questão do e-commerce, desde a pandemia, quem tinha medo de e-commerce, perdeu esse medo, então a gente acredita que terá bastante atividade por conta disso e até pela movimentação. Quem já está começando a receber a parcela do 13º já está aproveitando a Black Friday”, pontua a economista.

Ainda segundo a especialista, a indústria no Amazonas está acostumada com a cheia e a seca dos rios, mas os níveis extremos alcançados neste ano, pegou uma parcela do PIM de surpresa.

“Há esse temor de que haja um eventual desabastecimento em relação à Black Friday por conta da seca, apesar de que agora a gente já está observando que o rio voltou a subir. Todo ano a gente tem seca, o que não tem é seca atípica, mas as fábricas daqui se planejam, porque sabem que quando chega o fim do ano, o rio fica mais seco e muitas tentam premeditar o escoamento dos produtos. As indústrias que se precaveram estão mais tranquilas, e as que deixaram para a última hora, tem um certo risco, pois ainda vai demorar um pouco até o rio estar num nível bom para trafegar os navios”, finalizou Kassama.

Black Friday 2022

Em 2022, a pesquisa de intenção da Fecomércio apontou que 69% dos consumidores entrevistados iriam aderir e aproveitar a Black Friday, outros 31% não pretendem ou não opinaram.

Sobre os locais de compras, os shoppings centers lideraram com 33% de preferência entre os consumidores, justificado pela variedade de opções, climatização do ambiente, segurança, estacionamento, aliados a ambientes de convivência. Com 32%, apareceu o Centro de Manaus. Com 17%, o comércio de bairro, caracterizado pela facilidade, menor mobilidade urbana e facilidade de estacionamento. As vendas on-line apareceram com 16% da preferência.

