Feiras de Produtos Regionais da ADS movimentam Manaus neste fim de semana

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), realiza cinco Feiras de Produtos Regionais, com produtos típicos da região, como frutas e verduras, mel de abelha, plantas medicinais, molhos de pimenta, além de café da manhã e artesanatos. As edições serão executadas na região urbana e rural de Manaus.

A iniciativa visa incentivar a economia local e o crescimento da produção rural. Nas feiras da ADS, a população amazonense poderá desfrutar de uma ampla variedade de produtos frescos direto da colheita, com preços acessíveis e qualidade garantida.

“É importante lembrar que a feira localizada na Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva, funcionará apenas no sábado, no mesmo horário”, destacou Kleison.

Locais e horários

Sábado, das 5h às 11h

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo;

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva;

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h).

Domingo, das 6h às 12h

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima amplia para 57 feiras de Produtos Regionais da ADS

Expoagro recebe edição especial da Feira da ADS

ADS realiza edição especial da Feira de Produtos Regionais na sede do TJAM