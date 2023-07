ADS realiza edição especial da Feira de Produtos Regionais na sede do TJAM

Manaus (AM) – Consumidores das Feiras de Produtos Regionais do Governo do Estado, realizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), ganharão mais uma edição. A nova feira acontecerá na última quarta de cada mês, a partir do dia 26 de julho, das 09h às 14h, no estacionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Tjam), zona sul de Manaus.

A nova opção de feira contará com 10 produtores que disponibilizarão alimentos regionais, além de um delicioso café da manhã, em um espaço de 125m². “Essa feira visa beneficiar os servidores do local, o público externo, como os moradores da redondeza e, os nossos produtores que terão mais um ponto de comercialização”, disse o gerente de feiras da ADS, Diego Augusto.

A edição especial da feira da ADS será realizada juntamente com a Feira de Serviços ao Cidadão, promovida pela Escola Judicial, que visa reunir uma variedade de atividades ligadas ao bem-estar do servidor, sustentabilidade e responsabilidade social. O espaço contará com serviços da Secretaria de Segurança Pública, que emitirá a Carteira de Identidade Nacional.

Outro destaque será o ponto de coleta para doações de roupas e acessórios, que serão direcionados ao Comitê Interno de Apoio à Implementação e Monitoramento da Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua.

Além das tradicionais feiras realizadas semanalmente, a ADS também vem disponibilizando edições especiais na sede da Superintendência de Habitação (Suhab), no último dia útil do mês, das 8h às 13h.

Calendário de feiras

Terça-feira, das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada;

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova.

Quarta-feira, das 15h às 19h

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Quinta-feira, das 14h às 19h

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio;

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada.

Sexta-feira, das 15 às 19h

Feira de Produtos Regionais Agroecológico e Orgânico

Estacionamento superior da Arena Amadeu Teixeira, zona Centro-Sul da Capital.

Sábado, das 5h às 11h

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo;

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova;

Rodovia AM 0-10, km 29 – sentido Rio Preto da Eva;

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h).

Domingo, das 6h às 12h

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra;

Rodovia AM 0-10, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.

*Com informações da assessoria

