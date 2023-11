Um temporal que atingiu Manaus e municípios da Região Metropolitana deixou escolas sem energia durante a aplicação do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, neste domingo (5).

Segundo a Amazonas Energia, o problema afetou a capital, Iranduba e Manacapuru.

“O temporal, acompanhado de fortes rajadas de vento e de descargas atmosféricas, danificou a rede elétrica, causando o desligamento de circuitos de alimentadores em todas as zonas da cidade de Manaus, colaborando no aumento de ocorrências emergenciais, afetando algumas escolas onde está sendo realizado o Enem”, afirmou a concessionária em comunicado

A empresa não citou as áreas e escolas afetadas. De acordo com a Amazonas Energia, as equipes de trabalho foram reforçadas para atendimento emergencial.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas (Seduc-AM) disse, em nota, que a interrupção no fornecimento de energia não prejudicou o primeiro dia de provas do Enem na capital.

“Já nos municípios de Iranduba e Manacapuru, os candidatos optaram por continuar a realização da prova mesmo sem energia”, afirmou.

Segundo a secretaria, quem se sentiu lesados poderá ingressar com recurso junto à disposição coordenação do exame.

Leia mais

Mais de 29 mil alunos da rede estadual do AM realizam prova do Enem neste domingo

Tema da redação do Enem traz à luz questão estrutural da sociedade

Alunos prejudicados por intercorrências poderão fazer Enem em dezembro