Mais de 29 mil alunos da rede estadual do AM realizam prova do Enem neste domingo

Alunos da rede estadual de ensino realizaram neste domingo (5), a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mais de 29,3 mil alunos da rede se inscreveram para esta edição da avaliação. Os portões das unidades de ensino que sediaram a aplicação do exame fecharam às 13h (horário de Brasília).

Na capital, foram cedidas 74 escolas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação do Brasil (MEC), para a realização do exame. No interior do estado, as provas também foram aplicadas em 97 escolas da rede estadual.

“Durante todo o ano letivo, buscamos trabalhar, em sala de aula e em atividades extras, conteúdos pedagógicos voltados para os exames que esses alunos irão realizar este ano, inclusive o Enem e demais vestibulares. Desejo sucesso aos nossos alunos em mais essa etapa”, destacou a secretária executiva adjunta pedagógica da Secretaria de Educação, Arlete Mendonça.

O momento que antecipou o primeiro dia de aplicação das provas do Enem registrou um misto de emoções entre os estudantes. Alunos finalistas da Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Senador Petrônio Portella, localizado na zona centro-oeste de Manaus, destacaram a preparação que tiveram em sala de aula e o comprometimento com os estudos ao longo do ano.

Para a aluna Bruna Thaís Gonçalves, o momento era de confiança. A jovem, que está realizando o Enem pela primeira vez, destacou as atividades preparatórias oferecidas pela escola, além da dedicação e horas de estudos com aulas extras.

“Eu tive bastante apoio da escola durante a minha preparação para o vestibular. Tive apoio dos professores em sala de aula e aulas extras”, comentou a jovem que realizou a prova no Instituto de Educação do Amazonas (IEA), no Centro.

Também cursando a 3ª série do Ensino Médio, William Pereira Vieira destacou a tranquilidade que o candidato precisa ter para realizar a prova e falou estar com boas expectativas. Em 2022, quando ainda cursava a 2ª série, William chegou a ser aprovado no vestibular.

“Tivemos um bom direcionamento para os conteúdos que serão abordados nas provas e os possíveis temas da redação. Os professores nos ajudaram muito nessa caminhada de preparação do Enem. Estou com uma boa expectativa, acredito que a gente vá conseguir o que cada um de nós almeja para o nosso futuro profissional”, afirmou o estudante, que realizou a prova no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Cinthia Regia Gomes Do Livramento, no Distrito Industrial.

Em todo o Brasil, quase 4 milhões de candidatos se inscreveram no Enem 2023. No Amazonas, segundo dados do Inep, foram realizadas mais de 92 mil inscrições. No estado, são 200 locais de prova e 2.921 salas de aplicação, em 57 municípios.

Leia mais

Tema da redação do Enem traz à luz questão estrutural da sociedade

Alunos prejudicados por intercorrências poderão fazer Enem em dezembro

Redação do Enem aborda mulheres e invisibilidade do trabalho de cuidar