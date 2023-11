Ludmilla e Brunna Gonçalves iniciam processo de gravidez

In Vitro

Ludmilla e Brunna Gonçalves devem aumentar, em breve, a família. Durante uma viagem para Miami, na Flórida, em outubro, o casal visitou uma clínica de fertilização in vitro para entender o tratamento e planejar o que precisa ser feito.

A assessoria da dançarina confirmou o início do processo.

“A PassCom Assessoria confirma que a assessorada Brunna Gonçalves e sua esposa Ludmilla iniciaram o planejamento de fertilização in vitro, para se tornarem mães. Em sua última viagem à Miami, há duas semanas, o casal BruMilla visitou uma clínica de fertilização e se informou para iniciar o processo de preparação e cuidados”, diz a nota.

“Esse desejo de aumentar a família é uma vontade de ambas, expressada diversas vezes em entrevistas, e que irá se concretizar em breve”, complementa.

Segundo a publicação, Brunna será a responsável por gerar o bebê. Em março, a dançarina já havia falado sobre a vontade de ter um filho, mas ainda tinha compromissos profissionais a cumprir.

“Já sabemos quando a gente vai querer ter. A gente já sabe de tudo. Não vai ser neste ano, pois ainda temos muitos projetos profissionais. Ludmilla tem muitas músicas para lançar, eu quero empreender e em breve vou lançar um produto para cabelos com meu nome”, adiantou Brunna para o gshow.

Ludmilla e Brunna foram fotografadas em uma clínica de reprodução assistida nos Estados Unidos e a imagem foi publicada na conta do Instagram do local, mas deletada em seguida. A clínica também foi responsável pelo processo de fertilização in vitro de Thammy Miranda e Andressa Miranda. A gravidez assistida deu fruto a Bento, de dois anos.

Juntas desde 2017, Ludmilla e Brunna se casaram em 2019 em uma cerimônia surpresa que a cantora organizou em menos de 24 horas, com presença de amigos e familiares, para oficializar o relacionamento do casal.

