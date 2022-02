Ludmilla desabafa após saída de Brunna do BBB 22: ‘Sabe muito sobre jogo da vida’

A dançarina Brunna Gonçalves foi a quinta eliminada do BBB 22 com 76% dos votos na noite desta terça-feira (23). Após a eliminação, a cantora Ludmilla, sua mulher, comentou nas redes sociais sobre a saída da esposa, após ela deixar o programa no início da madrugada desta quarta-feira (23).

“Bru, você não soube jogar o game do ‘BBB’, mas sabe muito do jogo da vida. Não fez fofoca, não destratou ninguém e não passou por cima do seu coração e dos seus valores. É por isso que tanta gente te ama aqui fora, porque você é do bem, humana e gigante. Contando os segundos para te agarrar muito! Bem-vinda de volta, meu amor”, escreveu a cantora em sua conta oficial do Twitter.

Nos últimos dias, Ludmilla fez de tudo para evitar a saída de sua mulher do reality. Chegou a prometer show novo e sorteio de ingressos para os fãs na tentativa de manter Brunna na atração da Rede Globo.

A cantora fez mutirão para tirar Gustavo do jogo e chegou a compartilhar um vídeo ao lado de Marcos Mion, que foi apagado pelo apresentador após repercussão negativa nas redes sociais. Tudo em vão. O público fez sua escolha. Gustavo recebeu 22,4% e Paulo André 1,58% das indicações. Ambos seguem na disputa por R$ 1,5 milhão no reality da Rede Globo.

A passagem de Brunna pelo reality foi marcada por muitas trocas de visual, mas pelos telespectadores e internautas, ela foi considerada como uma das “plantas” da edição.

