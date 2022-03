Ensino interativo alcança comunidades ribeirinhas e rurais no Amazonas

Manaus (AM) – Uma nova dinâmica, visando inovar e tornar as aulas mais atraentes para os mais de 26 mil estudantes de comunidades ribeirinhas e rurais, será implementada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc). Novos formatos de aulas do Ensino Presencial com Mediação Tecnológica foram lançados neste mês.

As mudanças compõem as políticas de fortalecimento para a área, determinadas pelo governador Wilson Lima desde o início da sua gestão.

Uma das principais mudanças é a participação dos estudantes através de vídeo e áudio em tempo real. Antes, a interação era realizada somente pelo chat. Nos 61 municípios, foram instalados câmeras e microfones para permitir que as dúvidas sejam tiradas diretamente com os professores que estão no estúdio, em Manaus.

Atualmente, o Ensino Presencial Mediado por Tecnologia atende 2.045 turmas em mais de 1.023 comunidades ribeirinhas, rurais e áreas remotas, com mais de 26,8 mil estudantes.

Com a interatividade entre estudantes e professores, o objetivo é fazer com que os alunos possam contribuir com a construção dos conteúdos a serem tratados diariamente ou três vezes na semana, culminando em uma entrega de produção ao final de cada unidade de estudo por componente curricular.

De acordo com a gerente de Ensino Mediado por Tecnologia, Kaellen Ferreira, as mudanças acontecem para que o protagonismo do estudante esteja em maior evidência.

“Nós estamos passando por um período de muitas mudanças metodológicas, pedagógicas e curriculares, e claro que o Centro de Mídias trouxe isso para os cenários e para sua identidade visual, visando trazer inovações, para que os nossos estudantes estejam sempre participando, visto que o maior foco de todo esse movimento é a aprendizagem dos nossos alunos”, frisou.

Novo cenário

Em Manaus, os estúdios receberam revitalizações, como a reformulação de novos cenários, que focam em cores mais vivas, com telas interativas, estúdios com novas plotagens com inspirações nas temáticas: educação, tecnologia, regionalismo e elementos educacionais.

Além da reestruturação de cenários, a direção buscou, ainda, estimular gerentes, pedagogos e professores ministrantes com uniformes mais despojados e coloridos, para tornar mais atraente o conteúdo ministrado.

