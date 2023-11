Polícia pede informações sobre desaparecidos em Manaus

As informações podem ser repassadas pelos disque-denúncia da Deops e da Depca ou pelo 181, da SSP-AM

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulga as imagens de quatro pessoas que desapareceram em datas e locais distintos de Manaus. Os desaparecimentos foram registrados nas Delegacias Especializadas em Ordem Política e Social (Deops) e em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A PC-AM destaca que o apoio da população por meio do compartilhamento das imagens de pessoas desaparecidas, principalmente nas redes sociais, é primordial para localizá-las e trazê-las ao convívio familiar.

Em casos de desaparecimentos, não é preciso esperar 24 horas para registrar a ocorrência. É necessário procurar qualquer delegacia e informar o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas, bem como uma foto atualizada.

Desaparecidos

Ivo Augusto de Oliveira Marques, 32, desapareceu no sábado (04/11), na rua São José Paranaguá, bairro Centro, zona sul.

Ivo Augusto de Oliveira Marques

Laura Vitoria Silva Chaves, 15, está desaparecida desde o dia 26 de outubro, na rua Senador Fábio Lucena, bairro Coroado, zona leste.

Laura Vitoria Silva Chaves

Thiago Luís Santiago Mendes, 22, foi visto pela última vez no domingo (05/11), no bairro Cidade Nova, zona norte.

Thiago Luís Santiago Mendes

Wislley Farias da Silva, 27, está desaparecido desde o dia 30 de outubro deste ano, e a sua localização foi registrada no bairro Novo Aleixo, zona norte.

Wislley Farias da Silva

