Veja como agia quadrilha que roubava trabalhadores em ruas de Manaus

Manaus – Vídeos compartilhados pela polícia, nesta terça-feira (7), mostram como a quadrilha que roubava trabalhadores agia nas ruas de Manaus. A maioria das vítimas eram pessoas que estavam a caminho de paradas de ônibus na Zona Norte da cidade.

Os suspeitos foram identificados como Cristiano dos Santos de Oliveira, 34; Fernando Silva de Souza, 21; Mikael de Souza Mota, 20; William de Souza Dávila, 31; e Narison Vieira Cardoso.

De acordo com o delegado Joaci Dias, titular do 18º DIP, as investigações iniciaram após serem verificados vários registros de Boletins de Ocorrência (BOs) sobre roubos em paradas de ônibus naquela região da cidade.

Em uma das imagens é possível observar o momento exato em que o grupo se aproxima de uma vítima ainda nas primeiras horas de uma manhã.

O homem, para se proteger, ainda tenta se armar com um pedaço de madeira e subir no muro de uma casa mas isso não impossibilita o roubo.

As investigações iniciaram e foi possível identificar os autores, com base nisso foi representada à Justiça pela prisão preventiva deles. Nesta segunda-feira, Cristiano, Fernando, Mikael e William foram presos no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste da cidade. Já Narison, já estava preso e teve o mandado cumprido.

Os suspeitos responderão por roubo majorado e associação criminosa, e ficarão à disposição da Justiça.

