Brasileira morre ao ser atropelada por caminhão na Irlanda

Josilaine pedalava com amigos no centro de Dublin quando foi atingida por um caminhão

A estudante universitária Josilaine dos Santos Ribeiro, de 36 anos, morreu após ser atropelada em uma estrada do país. A brasileira pedalava com amigos na região central da cidade de Dublin, Irlanda, quando foi atingida por um caminhão, na última quarta-feira (8).

A brasileira era estudante de computação no National College of Ireland (NCI). Ela se formaria no segundo semestre de 2024, segundo informou a instituição em uma nota de pesar.

“A comunidade NCI está profundamente triste com a trágica morte de Josilaine dos Santos Ribeiro, que se encontrava no último semestre do curso superior em computação e em vias de se formar na primavera de 2024”, informou a universidade irlandesa.

Josilaine chegou a ser levada a um hospital com vida após o acidente, mas não resistiu.

O National College of Ireland acrescentou que trabalha com as autoridades locais e internacionais para oferecer assistência e apoio à família da estudante, bem como aos colegas que estavam com a brasileira no momento do ocorrido.

“Estendemos nossas mais profundas condolências à família e aos amigos de Josilaine”, finalizou a nota.

*Com informações do Metrópoles

