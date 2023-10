VÍDEO: bêbado quase morre estrangulado por cobra Píton

Vídeo do momento angustiante está circulando nas redes sociais e mostra o homem andando com o réptil enrolado no pescoço

O excesso de bebida alcoólica pode gerar situações inusitadas e, muitas vezes, perigosas. Foi o caso de um indiano que bebeu demais, foi mexer com uma enorme cobra píton e quase foi morto sufocado pelo animal. As informações são do site Perrengue Mato Grosso

Segundo o site indiano English Jagran, o incidente foi registrado em um posto de combustíveis no bairro de Valapatnam, em Kannur, no estado de Kerala, durante a noite, quando o local estava praticamente vazio.

Vídeo do momento angustiante está circulando nas redes sociais e mostra o homem andando com o réptil enrolado no pescoço. Em certo momento, a cobra dominou sua vítima bêbada e começou a estrangulá-la. As pessoas assistiam à cena sem interferir, até que o indiano cai desmaiado. Imediatamente surge um homem para ajudá-lo, usando uma sacola para espantar a píton.

A maioria dos internautas ficou confusa sobre como o bêbado foi parar nessa situação, enquanto outros questionavam as pessoas que gravavam o fato sem ajudar a vítima do réptil.

Citado pelo English Jagran, um usuário comentou: “Cara bondoso, salvou a vida dele”. Outro disse: “É um verdadeiro crime não ajudar o pobre homem”. Um terceiro usuário publicou: “Parece que gravar o vídeo tem mais importância”.

Bêbado quase morre estrangulado por cobra píton pic.twitter.com/jGke9SPTxp — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 27, 2023

Leia também:

VÍDEO: Homem derruba mulher de moto a paulada durante briga no AM

VÍDEO: mulher usando apenas calcinha e sutiã é achada morta em igarapé

Em 12 anos, população brasileira com 65 anos ou mais cresceu quase 60%