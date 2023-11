Fluminense comemora título da Libertadores com torcida no RJ

Neste domingo (12), os jogadores e torcedores do Fluminense se reuniram nas ruas do Rio de Janeiro para comemorar o título da Libertadores. A conquista inédita na história do clube, que veio graças ao 2 a 1 sobre o Boca Juniors no sábado passado, foi festejada no centro da cidade.

Diversos tricolores se juntaram logo pela manhã na Praça XV para iniciar a celebração, que teve início oficialmente às 9h (de Brasília). Atletas e membros da comissão técnica se juntaram a seus familiares e à artistas para desfilar em um trio elétrico.

Germán Cano, Nino, Paulo Henrique Ganso e Felipe Melo foram alguns dos principais nomes que compareceram ao “desfile dos campeões”. Já Xamã e Marvilla fizeram show e performaram no trio elétrico.

É DIA DE COMEMORAR, TRICOLOR!



No sábado, o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Flamengo e atrapalhou o rival na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na oitava colocação na tabela, somando 47 pontos.

O próximo compromisso do time acontecerá somente após o fim da Data Fifa. O Fluminense enfrentará o São Paulo no Maracanã, no dia 22 de novembro, em jogo que ficará marcado pela “entrega de faixa” dos dois times, campeões da Libertadores e da Copa do Brasil nesta temporada.

