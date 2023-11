Dirigente ficou revoltado com não marcação do pênalti em Porto Alegre

Alessandro, o gerente de futebol do Corinthians, ficou revoltado e tentou invadir a cabine do VAR, neste domingo (12), na Arena do Grêmio. A confusão foi no intervalo da partida pela 34ª rodada do Brasileirão. Confira o vídeo abaixo.

Depois, Alessandro e outros representantes do Corinthians foram para cima de profissionais da imprensa que registravam a confusão. O repórter Éverton Leite, da Rádio Pachola, alega ter sido agredido e vai registrar boletim de ocorrência.

Alessandro partiu para cima da imprensa que tentava registrar o momento em que o gerente correu em direção à sala do VAR.



O Corinthians reclama de pênalti em cima de Matheus Bidu, no começo do jogo. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não marcou em campo. Na sequência do lance, Bruno Méndez, do Timão, fez falta forte.

Com um a menos, Corinthians sai na frente

O VAR, comandado por Rafael Traci, chamou o árbitro para rever o lance, mas apenas a falta do zagueiro corinthiano. O possível pênalti foi ignorado, e Méndez acabou sendo expulso.

Mesmo com um a menos, o Corinthians saiu na frente na Arena do Grêmio, com gol de Romero. A vitória parcial seguiu no intervalo, quando Alessandro tentou invadir a cabine do VAR.

