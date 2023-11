IMAGENS FORTES: homem é morto a facadas e quase tem cabeça decepada no AM

Iranduba (AM) – Um homem, não identificado, foi assassinado a facadas, neste domingo (12), na rodovia Carlos Braga, ramal Paulo Dourado, no município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus). Não há informações sobre a motivação do crime.

De acordo com as imagens que circulam nos aplicativos de mensagens, o corpo do homem apresenta diversos golpes de faca. A vítima quase teve a cabeça decepada. Não há informações sobre o autor ou autores do crime.

Foto: Reprodução

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo e o crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).

Foto: Reprodução

Leia mais:

Segunda fase da operação ‘Estiagem’ vai beneficiar 854 famílias em Manaus

Mulher de ‘Tio Patinhas’ do CV, dama do tráfico amazonense, visita Ministério da Justiça

Operação da PF mira quadrilha envolvida em fraude ao INSS no Amazonas