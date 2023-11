Em Manaus, projeto oferece atendimento jurídico e psicológico a pessoas transexuais

Manaus (AM) – Para promover a inclusão da comunidade LGBTQIA+, especialmente da população transexual, o Centro Universitário do Norte (Uninorte) realiza o projeto “Na Trilha dos Direitos das Pessoas Trans”. A iniciativa, realizada em parceria com a Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Amazonas (Assotram), vai levar atendimentos jurídico e psicológico gratuitos para esse público, promovendo a cidadania e o bem-estar.

Entre as atividades previstas também estão rodas de terapia e oficinas de qualificação profissional. As ações serão realizadas pelos docentes e alunos dos cursos de direito, psicologia e serviço social da Uninorte.

“Por meio de nossas ações, queremos promover o acesso à justiça e a ampliação dos conhecimentos dos direitos dos cidadãos LGBTQIA+, assim como sensibilizar a sociedade como um todo sobre questões que envolvem Direito e sexualidade”, explica a coordenadora de Responsabilidade Social da Uninorte, Gilmara Teles.

A Assotram foi fundada em 2017 e presta assistência social, educativa e emocional para a população transexual no Amazonas. Segundo a presidente da associação, Joyce Gomes, a parceria com a Uninorte vai fortalecer o trabalho já realizado pela Assotram.

“Uma das primeiras violações que a gente sofre é a ausência de informação. Então, um dos grandes benefícios do projeto da Uninorte é essa construção coletiva da informação direcionada para a população LGBTQIA+, sobretudo a população trans”, afirma.

A primeira atividade do projeto está marcada para o dia 18 de novembro, na sede da Assotram, localizada no bairro Parque 10 de novembro. Lá haverá uma ação de orientação em saúde para os associados.

*Com informações da assessoria

