Trânsito terá interdição temporária em Manaus

Manaus (AM) – Nesta quarta-feira (15), os condutores de veículos que trafegam pela avenida Alphaville, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus, devem ficar atentos à alteração de trânsito, realizada pela Prefeitura de Manaus, entre a rua 9 e a ponte da rua José Romão, no sentido Centro/bairro, devido ao evento “1ª Parada Natalina” no parque Amazonino Mendes. A interdição ocorrerá entre 15h e 22h.

Devido ao evento, a avenida Alphaville será parcialmente interditada no sentido Centro/bairro nas imediações do parque Amazonino Mendes.

Por causa da mudança temporária, duas linhas de ônibus urbanos que transitam no local serão alteradas até o final do evento. Em relação à linha 654, no sentido para o bairro, ele segue normal até a avenida Alphaville, então segue pelas ruas Rio Demeni, Perimetral Norte, Cartola e avenida Ibicaré. Depois segue o itinerário normal.

Em relação à linha 072, no sentido para o Terminal de Integração 5 (T5) segue normal até a rua José Romão, depois segue pela rua Morungaba, avenida Alphaville, rua Rio Demini e, então, o itinerário normal.

*Com informações da assessoria

