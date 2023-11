Exposição faz homenagem a Santos Dumont em Manaus

Manaus (AM) – O Sétimo Comando Aéreo Regional (VII Comar) inaugura na próxima sexta-feira (17) e vai até o dia 19, no Shopping Ponta Negra, a exposição “Santos Dumont – 150 anos do Pai da Aviação”. O objetivo é destacar o legado do patrono da Aeronáutica de uma forma imersiva e interativa, reforçando a conexão entre a história de Dumont e o progresso tecnológico atual. A entrada é gratuita, no piso L3.

Entre os itens da exposição, o público poderá ver desde maquetes de aeronaves militares, assentos e comandos de voo da aeronave C-115 Búfalo; manequins feminino e masculino com o macacão de voo; expositores de metal alusivos a Santos Dumont; busto de Santos Dumont; e até uma exposição estática do 2oGDAAE.

No domingo (19), além da exposição de Santos Dumont, também haverá a apresentação da banda de música da Base Aérea de Manaus.

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, ressalta o caráter educativo da exposição.

“É uma honra para o shopping sediar uma exposição em homenagem ao pai da aviação. Será uma ótima oportunidade, principalmente para as crianças, entenderem o legado que ele deixou para a aviação brasileira”, disse.

Sobre Santos Dumont

Alberto Santos Dumont nasceu na Fazenda Cabangu, em João Gomes, hoje cidade que leva o nome de Santos Dumont, em Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1873. Conhecido como “pai da aviação”, no começo do século XX, realizou uma série de estudos e testes que o permitiram desenvolver o dirigível e ser um dos primeiros homens da época a construir um avião. Seus dois grandes aviões foram o icônico 14-Bis e o Demoiselle. Projetou e construiu os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina.

Em novembro de 1984, foi consagrado patrono da Aeronáutica Brasileira por suas valorosas contribuições ao transporte aéreo.

*Com informações da assessoria

