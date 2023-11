Serviço para realização de exames de alta complexidade em Manaus

Manaus (AM) – Buscando reforçar os atendimentos nos grandes hospitais da rede pública estadual de Manaus, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) passa a contar com duas Unidades Móveis de Imagens, para a realização de exames de alta complexidade. Com o auxílio das carretas, o tempo de espera e as filas para a realização dos exames será ainda mais reduzido.

A previsão é de que, diariamente, em ambas as unidades móveis, sejam realizados cerca de 250 a 300 atendimentos diários, o que totaliza, aproximadamente, 5.500 exames ao mês.

A primeira carreta é destinada a realização apenas de tomografia. O exame de imagem conta com uma equipe multidisciplinar, formada por médico radiologista e profissionais de assistência técnica completa, inclusive para elaboração de diagnósticos.

Atualmente a carreta está realizando procedimentos no Hospital e Prontos Socorro 28 de Agosto, dando suporte à unidade de saúde.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, destaca que essa é mais uma estratégia do Governo do Estado visando intensificar a realização dos exames de imagem.

“Essa é mais uma iniciativa do governador Wilson Lima, avançando com a tecnologia e em novas estratégias para melhor atender a população” pontua o secretário.

A outra unidade móvel também vai realizar exames de alta complexidade, como ultrassonografia, mamografia e exames complementares conforme a demanda das unidades e sistema regulador.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Carlos Alberto de Nóbrega sofre acidente doméstico e é internado com costela trincada

Emenda de vice-líder do Governo no Congresso propõe alteração na meta fiscal de 2024

Produção de motocicletas cai 6,4% no PIM em outubro em meio à seca histórica no Amazonas