Crucifixo é detectado por meio de Raio-X na garganta de bebê de 10 meses

Imagens de raio-X mostraram um crucifixo alojado no esôfago de um bebê de 10 meses. A criança foi atendida no Hospital Victor Lazarte Echegaray, em La Libertad, no Peru, onde foi submetida a uma endoscopia para retirada do corpo estranho.

O artefato foi removido com sucesso pela equipe médica no sábado (11).

“O procedimento foi muito complicado porque era um crucifixo e estava alojado no terço superior do esôfago. Mesmo quando tentamos retirá-lo inicialmente, não conseguimos, estava preso, então tentamos várias vezes até que consegui retirar o corpo estranho”, disse o médico responsável, Luis Esteves Cabanillas.

Maricarmen Sajami Rosas, mãe da criança, percebeu que o bebê estava sentindo desconforto e a levou ao hospital onde a equipe encontrou o objeto. A criança agora está com boa saúde.

“Agradeço aos médicos que milagrosamente, porque como eu digo, é como recomeçar. É um presente, uma bênção, um milagre, por salvar minha filha”, agradeceu a mãe da criança.

*Com informações da CNN

