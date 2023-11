Justiça do Reino Unido recusou o pedido para continuar o tratamento do bebê

Portadora de uma doença grave e incurável, Indi Gregory, de 8 meses, teve seus aparelhos de suporte à vida desligados neste domingo (12), no Reino Unido.

Indi sofre de doença mitocondrial, uma condição rara e incurável em que as células não produzem energia suficiente para o funcionamento adequado do corpo. Ela sobrevivia por aparelhos desde o início de setembro.

O bebê também tem problemas no coração e passou por operações no intestino e no crânio após o nascimento, em fevereiro.

Os pais de Indi, Dean Gregory e Claire Staniforth, entraram em uma batalha judicial contra o hospital onde a menina está internada para tentar mantê-la sob cuidados médicos. Mas o Tribunal de Recurso do Reino Unido rejeitou a contestação em uma audiência na sexta-feira (10).

Os médicos do hospital Queen’s Medical Centre, em Nottingham, alegaram que a criança estava em sofrimento, vivendo com dores e angústia. O quadro não justificaria a continuidade do tratamento.

A decisão judicial também estabeleceu que o tratamento fosse interrompido em um hospital, e não em casa, como os pais pediram, por considerar que seria mais seguro para a criança.

O bebê foi levado do hospital de ambulância com escolta de segurança para uma unidade de cuidados paliativos, segundo informou o grupo Christian Concern, que apoia a família.

“Ela parou de respirar ontem à noite e, depois, começou de novo”, contou o grupo.

Tratamento do bebê na Itália

Em outubro, a família pediu para levar o bebê a um hospital infantil do Vaticano, em Roma, mas o Supremo Tribunal da Inglaterra recusou o apelo dos pais de Indi.

No início desta semana, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, concedeu à menina a nacionalidade italiana para que ela pudesse ser transferida para o país a fim de continuar o tratamento.

No sábado (11), o Vaticano informou, por meio de nota, que o Papa Francisco estava dirigindo seus pensamentos ao bebê.

“O papa Francisco abraça a família da pequena Indi Gregory, seu pai e sua mãe, reza por eles e por ela, e dirige seu pensamento a todas as crianças, que, nestas mesmas horas, em todo o mundo, estão vivendo com dor ou arriscando a vida por causa de doenças e guerras”, informou o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Vídeo mostra pai e bebê de 11 meses mortos a tiros dentro de casa; IMAGENS FORTES

Caso Débora: família suspeita que ossos achados no local da morte da jovem sejam do bebê dela

Caso Débora: delegado do Pará acredita que bebê pode estar morto