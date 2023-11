‘Asfalta Manaus’ recupera vias degradadas no bairro Cidade Nova

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), executa os serviços de pavimentação, do programa “Asfalta Manaus”, na rua 209, Núcleo 16, do bairro Cidade Nova, nesta quarta-feira (15). Depois de décadas, essa é a primeira vez que o novo recapeamento chega ao trecho.

“Eu moro há 20 anos aqui, e é a primeira vez que estou vendo um recapeamento de verdade, antes era somente tapa-buracos. Agora, é só felicidade e gratidão à Prefeitura de Manaus”, relata a comerciante Maria do Socorro Nascimento, 58 anos.

O trecho de 400 metros de comprimento recebe 300 toneladas de massa asfáltica. O fino acabamento fica por conta dos maquinários, que garantem a qualidade do trecho, sem deformidades.

“Esse é mais um trabalho que estamos acompanhando na zona Norte. Atuamos em diferentes bairros, de forma simultânea, para atendermos, com celeridade e dinamismo, as demandas da população, que sabe quanto tempo teve de esperar para ver um trabalho desses se concretizando. Essa é a determinação do prefeito David Almeida e a equipe da Seminf está pelas ruas de forma diuturna”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

A Prefeitura de Manaus concluiu também, nos últimos dias, as ruas 206 e 210, no Núcleo 16, do bairro Cidade Nova. A estimativa é que mais vias sejam recuperadas, conforme o cronograma de obras.

*Com informações da assessoria

leia mais:

Produção de biogás pode gerar quase 800 mil empregos no Brasil

Ator Amazonense estreia em filmes na Amazônia

Manaus tem 12 projetos candidatos a verbas no Novo PAC