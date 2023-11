Ator Amazonense estreia em filmes na Amazônia

Manaus (AM) – O ator amazonense Thiago Jesus estreia em filmes de curta metragem em Manaus/AM. O evento acontece dia 17 de novembro, às 18h, no Cine Teatro Guarany e é uma realização do Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas – UFAM chamado “OPA! MOSTRA DE CURTAS”.

“Interpretar personagens diferentes e ajudar a contar essas histórias ao mundo para mim foi um privilégio, foi um trabalho coletivo e eu agradeço a todos os profissionais da equipe. Espero que o público goste e valorize os profissionais do audiovisual e os artistas locais, precisamos cada vez mais fomentar nossa cultura e precisamos falar da Amazônia para o mundo, não apenas sob uma perspectiva estrangeira, mas sob a perspectiva do nosso próprio povo que produz e faz história e também quer mostrá-las ao mundo”, conta o ator amazonense Thiago Jesus.

A mostra será realizada dia 17 de novembro, 18h, no Cine Teatro Guarany com a exibição de 10 curtas-metragens, com a presença da equipe técnica e elenco dos filmes. Os filmes são resultado do curso de produção audiovisual desenvolvido no Museu Amazônico.

“A Oficina de Produção Audiovisual idealizada pelo Museu Amazônico e coordenada pelo nosso produtor Thiago Morais dispensa apresentação, pois já é um fato e, sobretudo, veio pra se tornar uma referência, prova inconteste são as inúmeras premiações recebidas a nível nacional e internacional pelas suas produções. Neste sentido, convidamos todos os amantes do cinema a prestigiarem a mostra dos filmes”, disse Dysson Teles diretor do Museu Amazônico.

“Os filmes dos alunos da OPA estão ganhando visibilidade em festivais e mostras pelo Brasil, e isso me enche de orgulho, pois os participantes do curso chegam cheios de ideias, porém com muitas dúvidas sobre a produção e distribuição dos curtas, e com a orientação recebida conseguem realizar e distribuir os filmes em eventos de cinema. Fazer o lançamento dos filmes em Manaus com a presença dos amigos e familiares dos alunos é muito importante para todos nós, pois é o momento que apresentamos os novos talentos do audiovisual”, completa Thiago Morais.

*Com informações da assessoria

