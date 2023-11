VÍDEO: mãe quebra vidro de ônibus após filho passar mal por conta de calor

Ar-condicionado do veículo não estava ligado e as janelas não podiam ser abertas porque estavam lacradas.

Rio de Janeiro (RJ) – Em meio a uma onda de calor que fez com que a cidade do Rio de Janeiro chegasse a sensação térmica de incríveis 58ºC e no meio dessa temperatura extrema uma mãe quebrou os vidros da janela de um ônibus após o filho passar mal devido ao calor, na última quarta-feira (15). O ar-condicionado do veículo não estava ligado e as janelas não podiam ser abertas porque estavam lacradas.

A ação da mãe foi gravada por um passageiro que também estava no ônibus e o vídeo está viralizando nas redes sociais. O caso aconteceu em um veículo da linha 342, da Viação Pavunense, que realizava o trajeto da Zona Norte para o Centro. O momento foi registrado em vídeo por um passageiro.

O Rio Ônibus (Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro) emitiu nota lamentando o ocorrido, a Viação Pavunense afirmou que o ônibus iniciou a viagem com o ar-condicionado funcionando normalmente, contudo, durante o percurso, o equipamento enfrentou problemas técnicos e parou de operar.

O sindicato das empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro também comunicou que mais de 1000 novos veículos já estão circulando pela cidade, todos equipados com ar-condicionado. Além disso, o sindicato informou que 80% dos ônibus circulam pela região com refrigeração.

Confira o vídeo:

*Com informações do Terra

