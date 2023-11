Black Friday +18: Cosplayer faz promoção de fotos sensuais em site adulto

Influencer já alcançou mais de três milhões de seguidores no TikTok e 738 mil seguidores no Instagram

Já estamos em meados de novembro e as grandes ofertas de Black Friday começaram, lojas e empresas de vários segmentos estão a todo vapor em uma das datas mais importantes do ano para o comércio. O número de pessoas procurando bons preços só aumenta, inclusive quando se trata de conteúdos adultos. Para a influencer Kine-Chan, promoção é algo difícil de ignorar e ela decidiu inovar oferecendo vídeos e fotos em plataformas adultas com preços bem mais acessíveis que o normal.

“Trabalho com conteúdo diariamente e sei que oferta boa é aquela que oferece produto de qualidade e preço de “banana”, né?”, comentou.

Kine explica que a ideia surgiu recentemente, durante pesquisas para compras de rotina para a sua casa.

“Eu comecei a pesquisar algumas coisas que precisava e daí veio o estalo. Logo pensei o porque ainda não tinha tido essa ideia antes”, conta sorrindo.

Sucesso nas redes sociais, a influencer já alcançou mais de três milhões de seguidores no TikTok e 738 mil seguidores no Instagram. Sua popularidade a fez ter certeza de que o retorno da Black Friday também será vantajoso. “Milhões de pessoas me acompanham e muitos já pediram ao longo dos anos conteúdos com valores mais baixos, outros pechincham tanto que pedem de graça. Acredita?”, diz a influencer.

Para ela, ofertas como essa também proporcionam maior interação com os seus assinantes. Segundo Kine, há uma proximidade diferente dos dias normais.

“Quando comentei que faria eu recebi muitos comentários me apoiando, agradecendo, e me elogiando também. Estou me dedicando em novos ensaios, o trabalho não é fácil, mas sei que vou entregar algo lindo para eles”, declara.

Kine aponta o desejo de realizar promoções de conteúdos adultos para as próximas datas comemorativas.

“Comecei a estudar as possibilidades, tem sido divertido e muito prazeroso, então eu acho que pode dar muito certo em outros dias. Quem sabe não rola mais uma promoção pela frente?”, completa questionando e deixando a dúvida no ar.

