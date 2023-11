DW! Talks: Evento no setor de arquitetura e design com palestra de Hans Donner em Manaus

Evento busca proporcionar um mergulho cultural e criativo no universo do design e arquitetura da região

Manaus (AM) – O Club&Casa Design está prestes a trazer pela primeira vez a Manaus o DW! Talks. Marcado para o dia 23, no Contemporâneo Eventos, situado no Largo São Sebastião, ao lado do Teatro Amazonas, às 16h30, solidificando-se como um encontro para profissionais e entusiastas do design, arquitetura e construção civil.

O evento contará com a participação de 25 lojas associadas, representando os segmentos de móveis planejados, móveis soltos, energia solar, vidros e esquadrias, quadros e molduras, serralheria, tintas, cortinas e persianas, automação, marmoraria, iluminação, pisos e revestimentos e louças e metas. A realização do evento só está sendo possível graças ao empenho e investimento dos empresários associados ao Club&Casa Manaus.

Como destaque na programação está a palestra do renomado Hans Donner, mestre na arte da inovação aliada ao design e “mago” das vinhetas da Rede Globo. Nascido na Alemanha e criado na Áustria, Donner estudou design gráfico na Escola de Design de Viena antes de se mudar para o Brasil em 1975.

Responsável por moldar a identidade visual da Rede Globo, Hans Donner revolucionou o design 3D e estabeleceu padrões visuais que se tornaram referência mundial. Seus trabalhos foram aclamados em exposições internacionais, consolidando-o como um dos nomes mais respeitados do design e inovação do século XX.

Thiago Sodre, CEO do Club&Casa Design, afirma que é uma grande satisfação promover o encontro de profissionais do setor.

“Estamos felizes em realizar a primeira edição do DW! Talks em Manaus, uma região que se destaca no cenário nacional na comunidade criativa do design, arquitetura e construção civil”, afirma.

O DW Talks pretende oferecer uma imersão cultural, emocional e criativa, com a presença de profissionais renomados. Além da palestra, o evento oferece um espaço propício para networking e desenvolvimento.

“Realizar um DW! Talks em Manaus é transformar um sonho em realidade. Pela primeira vez levamos um dos maiores festivais de design do mundo para a região amazônica, convictos que será o primeiro passo de uma longa jornada juntos”, comenta Lauro Andrade, idealizador e CEO da DW! Semana de Design e DW! Tour.

Sobre o Club&Casa Design

Fundado em 2015, o Club&Casa Design é focado na experiência, no reconhecimento, na capacitação e na viabilização de negócios para profissionais do segmento de arquitetura, design de interiores e construção civil. Nos últimos anos, foram transacionadas centenas de milhões em negócios no programa, que funciona como um clube de relacionamento para mais de 30 segmentos da construção civil.

Para 2023, o CEO Thiago Sodré, espera intermediar R$ 1 bilhão em negócios e fechar o ano com mais de 950 empresas ativas como associadas, entre 25 mil escritórios de arquitetura e design por todo o país. Em 2022, o Club&Casa Design fechou o ano com um balanço de R$ 22 milhões e crescimento de 70% na comparação com 2021. Neste ano, a expectativa é atingir R$ 35 milhões.

Hoje, a atuação do Club&Casa Design está presente em 15 estados pelo Brasil, em 2023 o objetivo é fortalecer de forma simultânea os quatro cantos do Brasil, exemplo das regiões Norte e Sul do país, com expansão de mercado em Manaus, Belém, Macapá, Balneário Camboriú, Joinville a empresa já começou as ações no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Região do Cariri e o Vale do São Francisco e Rio Grande do Sul. O Club&Casa Design conta hoje com mais de 100 colaboradores.

*Com informações da assessoria

