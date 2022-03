Manaus (AM) – Ricardo David dos Santos Souza, de 33 anos , foi brutalmente espancado a pauladas na tarde desta sexta-feira (18), após agredir uma mulher, na rua São Miguel, bairro Betânia, zona Sul de Manaus.

As pancadas atingiram a região da cabeça de Ricardo David, o tio de Ricardo, relatou que na noite de quinta-feira (17), o sobrinho pulou o muro da casa de uma vizinha e a agrediu com uma tapa. O familiar contou que o homem é usuário de drogas e sofre com problemas mentais.

Policiais Militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e estiveram no local. Testemunhas da área não souberam informar quantas pessoas agrediram o homem.

Ricardo David foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Edição Web: Bruna Oliveira

