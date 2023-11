Taylor Swift adia show deste sábado no Rio após morte de fã

Taylor Swift adiou o show que faria no estádio do Engenhão, neste sábado (18), no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela própria cantora nos stories do seu perfil oficial do Instagram.

“Estou escrevendo do meu camarim no estádio. Decidimos adiar o show de hoje devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e bem-estar dos meus fãs, meus colegas de elenco e a equipe são e sempre virão primeiro”, escreveu a norte-americana.

*Com informações da CNN

