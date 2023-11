Quem era a fã que morreu no show de Taylor Swift, em meio ao calorão

A fã que morreu antes do show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, nessa sexta-feira (17/11), se chamava Ana Clara Benevides, tinha 23 anos e era estudante do curso de psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

A jovem morava em Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul, e chegou a ser levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, após desmaiar e ser atendida no estádio. A causa da morte foi parada cardiorrespiratória.

Ana Clara acabou desmaiando no local, em meio à sensação térmica de 60ºC no Rio de Janeiro. Pelo menos mil pessoas desmaiaram durante o show por causa do calor, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Segundo o enfermeiro Thiago Fernandes, 22 anos, amigo da jovem, ela chegou a ser reanimada no estádio por cerca de 40 minutos, mas, no caminho do hospital, teve uma segunda parada e não resistiu.

O pai de Ana Clara, Weiny Machado, de 53 anos, falou à Folha de S.Paulo por telefone na madrugada deste sábado (18). Ele disse que havia presenteado a filha com o ingresso para o show da cantora.

“Perdi minha única filha, menina feliz, inteligente. Estava para se formar em psicologia em abril próximo, guardando dinheiro. Não tenho palavras para expressar minha dor. Saiu de casa para realizar um sonho e volta morta”, disse Machado.

Segundo o pai, a filha era fã da cantora desde a adolescência e estava guardando dinheiro para o futuro.

Familiares partiram ainda na madrugada com destino à capital carioca para agilizar o transporte do corpo de volta ao estado de origem.

Taylor se manifesta

Taylor Swift fez um post nas redes sociais lamentando a morte. “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite”, disse a artista.

A cantora afirmou que estava arrasada. Pontuou ainda que recebeu poucas informações sobre a morte da fã, “além do fato de que ela era incrivelmente linda e muito jovem”.

Turnê no Brasil

A artista está no país para uma turnê de seis shows pela The Eras Tour, no Rio e em São Paulo.

*Com informações do Metrópoles

