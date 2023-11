Amazonas fortalece laços culturais em ação social de inclusão e cidadania com população indígena

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual dos Povos Indígenas (Fepiam), promoveu no sábado (18) o evento “Ação Social Indígena: Inclusão e Cidadania” na comunidade Nações Indígenas, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, com o apoio de outros órgãos estaduais.

“Estamos honrados em fortalecer a parceria com órgãos estaduais, impactando positivamente a comunidade Nações Indígenas. Essa iniciativa reflete nosso compromisso em promover não apenas atendimentos, mas oportunidades e reconhecimento cultural. Acreditamos que juntos construímos um caminho mais justo e inclusivo para os povos indígenas do Amazonas”, afirma o diretor-presidente, Sinésio Trovão.

Foto: Lincoln Ferreira/Sejusc

A programação envolveu uma exposição de artesanato indígena, destacando a riqueza cultural das comunidades locais, e apresentações musicais que celebraram a tradição e a expressão artística.

A Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc) esteve presente, oferecendo atendimento psicossocial e registro de nascimento, fortalecendo aspectos fundamentais da identidade e do suporte emocional. A Secretaria de Estado de Trabalho (Setemp) contribuiu emitindo a carteira do artesão e auxiliando no cadastro de emprego.

“É com satisfação que vemos o impacto positivo da ‘Ação Social Indígena: Inclusão e Cidadania’. Quero agradecer a todos os órgãos presentes pelo trabalho integrado. Este evento é fruto de um esforço conjunto, refletindo nosso compromisso em atender às necessidades e fortalecer os laços com as comunidades indígenas. A Fepiam continuará trabalhando incansavelmente para garantir que essas ações se traduzam em mudanças significativas e duradouras para os povos indígenas do Amazonas”, destaca o diretor-técnico, Joabe Leonam.

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) ofereceu atendimento médico, odontológico e farmacêutico. A equipe da UEA também distribuiu medicamentos essenciais e prestou serviços de enfermagem, contribuindo para a saúde e bem-estar dos indígenas.

Foto: Lincoln Ferreira/Sejusc

O Instituto Joana Galante disponibilizou cortes de cabelo, serviços de embelezamento e esmaltação. Além disso, ofereceu atendimento especializado com optometrista e oftalmologista, tratando das necessidades visuais dos presentes. A assistência em questões jurídicas e o agendamento do título de eleitor foram outros serviços fornecidos pelo instituto.

A Amazon Five complementou a ação realizando inscrições para o Cadastro Único, promovendo inclusão e acesso a benefícios sociais.

Destacando ainda mais o bem-estar, uma massoterapeuta esteve à disposição para proporcionar momentos relaxantes com massagens.

“Em nome da nossa comunidade, quero expressar nossa profunda gratidão ao Governo do Amazonas, através da Fepiam e todos os parceiros envolvidos por trazerem essa atividade até nós. Este evento vai além dos serviços; é um reconhecimento da nossa cultura. Agradecemos por esse gesto significativo que amplia horizontes e reforça a importância da integração e cidadania para nosso povo indígena”, agradece o líder indígena da comunidade, conhecido popularmente por Seu Pedro.

Foto: Lincoln Ferreira/Sejusc

*Com informações da assessoria

