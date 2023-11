Vídeo: Marido de Ana Hickmann revela que seria pobre sem o casamento

Após vir a público a agressão que Ana Hickmann sofreu de Alexandre Correa no último sábado (11), em Itu, no interior de São Paulo, a web tem resgatado vários vídeos antigos do marido da famosa sendo grosseiro com ela.

Em um desses registros, um momento viralizou na web, quando ao ser questionado como seria sua vida se não tivesse se casado com a modelo, Alexandre revela que estaria “muito mais pobre” .

“Minha condição financeira nem de perto seria essa. Eu moraria fora do Brasil, estaria em algum subemprego no exterior, sem querer desmerecer, ou afundado em alguma balada em Ibiza”, disse Alexandre.

Já Ana Hickmann respondeu: “Se eu não tivesse casada com você…”. E Alexandre, sem esperar, cortou a loira e completou: “Ué, ia ter casado com outro, né, brother?”. Mas ela discordou: “Provavelmente, não”.

