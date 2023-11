Shows de Taylor Swift mudam de horário por causa de forte calor e morte de fã

O início da turnê de Taylor no Brasil foi marcado por uma tragédia e por muita confusão no estádio Nilton Santos e em seus arredores

Os dois shows restantes de Taylor Swift no Rio de Janeiro mudaram de horário. A organizadora do espetáculo,T4F, informou pelas redes sociais que as apresentações de hoje (19) e segunda-feira (20) começarão às 20h30, uma hora depois do que estava marcado inicialmente.

As altas temperaturas e a morte de uma fã no show de abertura de Taylor no Brasil foram a motivação para a alteração dos horários.

“Para os próximos dois shows da Taylor Swift, The Eras Tour, no Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20 de novembro, os horários foram ajustados para uma melhor experiência. Nesses dias, recomendamos que você chegue ao estádio mais próximo do horário de abertura dos portões para evitar longos períodos de exposição ao sol nas áreas externas do estádio”, publicou a T4F.

O início da turnê de Taylor no Brasil foi marcado por uma tragédia e por muita confusão no estádio Nilton Santos e em seus arredores. Na sexta, a estudante universitária Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal logo no início da apresentação de Taylor. A sensação térmica no local era de 60ºC.

Neste sábado, a cantora adiou o show faltando cerca de uma hora e meia para o início de sua apresentação, também motivada pelo forte calor no Rio de Janeiro.

“Estou escrevendo isso do meu camarim no estádio. A decisão tomada foi de adiar o show desta noite por conta das condições extremas da temperatura no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas de banda e equipe precisam vir sempre em primeiro lugar”, disse a cantora nas redes sociais.

