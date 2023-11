Homem é preso por tráfico de drogas e corrupção de menores no Amazonas

Pauni (AM) – Francisco Carlota, de 26 anos, e um adolescente de 14 anos foram detidos, no domingo (19), em posse de maconha e cocaína, durante a Operação Inocência Preservada, da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) no município de Pauini (a 923 quilômetros de Manaus), no Amazonas.

De acordo com o gestor da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini, escrivão de polícia André Chaparro, a operação teve como intuito combater o tráfico de drogas na região e realizar vistorias em estabelecimentos da cidade com o objetivo de evitar a venda de entorpecentes naquela localidade.

“Havia indícios de que adolescentes estariam frequentando bares e boates de Pauini, onde estariam ingerindo bebida alcoólica e tendo envolvimento com o comércio de drogas. Diante dessas informações, fizemos as diligências nos estabelecimentos, ocasião que encontramos Francisco e o adolescente, com pacotes grandes de maconha e 33 trouxinhas de cocaína”, disse.

Ainda de acordo com a autoridade policial, o dono do estabelecimento será notificado e um Inquérito Policial (IP), será instaurado em nome dele, para apurar as circunstâncias das vendas dos drogas e a permissão de menores de idade, em seu estabelecimento.

Procedimentos

Francisco responderá por tráfico de drogas e corrupção de menores e ficará à disposição da Justiça.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e ficará à disposição do Juizado Infracional.

*Com informações da PC-AM

