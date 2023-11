Políticos amazonenses se manifestam após vitória de Javier Milei na Argentina

Manaus (AM) – A vitória do economista ultraliberal Javier Milei (La Libertad Avanza) para comandar a Argentina movimentou o cenário político amazonense e nacional. Os parlamentares de direita do Estado comemoraram a vitória na eleição presidencial, que ocorreu no domingo (19).

Milei foi eleito com 55,78% dos votos, contabilizando 14,022 milhões dos votos, conforme apuração até as 21h05, contra 44,21% do candidato governista e ministro da Economia, Sérgio Massa, que obteve 11,114 milhões de votos. Milei se tornou o 12º mandatário argentino após a redemocratização e tomará posse no próximo dia 10 de dezembro.

O Deputado Federal Capitão Alberto Neto (PL) parabenizou Milei em seu Twitter, desejou que o mandato seja marcado pelo progresso e a esperança renasça em toda a América Latina.

JAVIER MILEI ELEITO PRESIDENTE DA ARGENTINA. VITÓRIA PARA A LIBERDADE!



Que seu mandato seja marcado pelo progresso e que a esperança renasça em toda a América Latina. pic.twitter.com/xxIEjw7h6i — Capitão Alberto Neto (@capalbertoneto) November 19, 2023

Já Deputada Estadual Débora Menezes (PL) publicou uma imagem em seu Instagram comemorando o feito. “A direita venceu”, diz a publicação da representante política.

O Deputado Federal Fausto Júnior (UB) ressaltou que acredita na recuperação econômica do país vizinho, uma vez que ela poderá contribuir diretamente na economia do Brasil.

Parabenizo o novo presidente da Argentina, Javier Milei, pela eleição vitoriosa.



Eu, assim como muitos brasileiros que torcem pela recuperação econômica desse país — que é um dos parceiros comerciais mais importantes do Brasil — acredito que temos que fazer o necessário para… — Dep. Fausto Santos Jr (@DepFaustoJr) November 20, 2023

O Deputado Estadual Delegado Péricles compartilhou, em seus stories, uma montagem de Milei junto aos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump.

Os vereadores Capitão Carpê (Republicanos) e Raiff Matos (Democracia Cristã) também desejaram parabéns ao novo presidente da Argentina.

VITÓRIA DA DIREITA NA ARGENTINA!



Acabou de sair o resultado das eleições, onde os argentinos chutaram a esquerda do governo federal.



Venceu Javier Milei, de direita, que disse que se recusava a reunir com Lula por ser um “presidiário, ladrão e comunista”. pic.twitter.com/yk3eUdAPys — Capitão Carpê Oficial (@capitaocarpe) November 19, 2023

Eleições na Argentina

Javier Milei será o futuro presidente da Argentina pelos próximos quatro anos. Economista, Milei se caracteriza por ser um candidato antissistema num país abalado por uma grave crise econômica, onde a inflação chegou a 142,7% nos 12 meses terminados em outubro. Ele promete dolarizar a economia e extinguir o Banco Central argentino para acabar com a inflação, mas amenizou outras promessas no segundo turno, prometendo não privatizar a saúde e as escolas públicas.

Alçado à fama como comentarista econômico em programas de televisão, Milei se diz amante de cães e, segundo a mídia argentina, tem vários clones de um cachorro que viveu de 2004 a 2017. Embora tenha se aliado a políticos da direita tradicional no segundo turno, como o ex-presidente Mauricio Macri e a candidata derrotada Patricia Bullrich, o candidato vencedor atraiu o voto sobretudo dos mais jovens ao se posicionar contra aos políticos tradicionais, que chama de “a casta”.

Durante a campanha, Milei foi comparado a políticos como o ex-presidente norte-americano Donald Trump e o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O futuro presidente argentino define-se como libertário e anarcocapitalista e declarou-se defensor de ideias como a comercialização de órgãos e a livre venda de armas. Durante o segundo turno, criticou o papa Francisco, a quem chamou de comunista.

Governo Federal

Pelas redes sociais, antes mesmo da confirmação da vitória de Milei, o presidente Lula (PT) parabenizou as instituições argentinas pela condução do processo eleitoral, bem como ao povo argentino pela participação “de forma ordeira e pacífica”.

Ainda sem saber quem seria o vencedor, Lula desejou sorte ao próximo governo. “Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos”. O presidente brasileiro ainda não se manifestou após a confirmação do resultado no país vizinho.

A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica.



Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A… — Lula (@LulaOficial) November 19, 2023

Pedido de desculpas

Novo presidente da Argentina alfinetou o presidente brasileiro Foto: Divulgação

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou, nesta segunda-feira (20), que o presidente Lula só deve conversar com o presidente-eleito da Argentina, Javier Milei, depois que ele pedir desculpas.

“Ele ofendeu de forma gratuita o presidente Lula. Seria um gesto dele como presidente eleito, de ligar para se desculpar. Depois que acontecesse isso, eu pensaria na possibilidade de conversar”, afirmou Pimenta aos jornalistas no Palácio do Planalto.

Durante o processo eleitoral, Javier Milei se referiu a Lula como “comunista” e “corrupto”. Ainda não há previsão de que Lula compareça à posse de Milei em Buenos Aires, em dezembro.

*Com informações da Agência Brasil e CNN Brasil

