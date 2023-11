PF combate quadrilha que enviava drogas de Manaus para o Nordeste em pacotes de castanha

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (22) a Operação Júvia com o objetivo de combater grupo criminoso envolvido no esquema de tráfico transnacional de drogas. Conforme as investigações, a quadrilha enviava drogas de Manaus para cidades no Nordeste em pacotes de Castanha do Brasil.

As ações acontecem em Manaus, Campina Grande, na Paraíba, e em Salvador, na Bahia.

A operação mobiliza 28 policiais federais, que cumprem seis mandados busca e apreensão e um de prisão preventiva em locais estratégicos identificados durante as investigações.

O grupo criminoso começou as ser monitorado a partir de uma apreensão de drogas, sendo aproximadamente 12kg de cocaína e 3kg de maconha, realizada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, em 2019.

A droga estava acondicionada dentro de embalagens de Castanha do Brasil e tinha como destino o Nordeste Brasileiro.

Em 2022, durante as investigações, ocorreu um novo episódio, com o mesmo procedimento, com a apreensão de aproximadamente 25kg de maconha do tipo “skunk”, que culminou à deflagração da Operação Júvia.

As medidas cautelares de busca e apreensão visam obter elementos que comprovem a prática do crime investigado, além de aprofundar a investigação sobre a procedência, destinação da droga e identificação de outras pessoas envolvidas.

As penas dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico podem ultrapassar 25 anos de reclusão.

