Governo Lula inicia seleção de propostas para o Minha Casa, Minha Vida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quarta-feira (22), a primeira seleção de propostas para o Minha Casa, Minha Vida. Essa etapa é focada em famílias com até dois salários mínimos, ou seja, renda de R$ 2.640, chamadas de Faixa 1. Serão 187,5 mil novas unidades, em 560 municípios do país.

Cerca de 184 mil locais vão para beneficiários do programa, enquanto outros 3 mil serão para famílias que tenham perdido o único imóvel de sua posse para emergência, calamidade pública ou realização de obras nos estados do Acre, Amazonas, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul e de São Paulo.

No lançamento, Lula contou que o programa social entregou 6 milhões de casas desde 2009.

“Possivelmente, se trabalhasse sempre em conjunto, a gente pudesse pactuar a construção e zerar o déficit habitacional. Quando a gente quer, as coisas acontecem: você tem gente que quer casa, possibilidade de dinheiro, empresário que sabe fazer. O que falta?”

O petista criticou, sem citar nomes, a falta de diálogo que existia entre outros presidentes e governadores e prefeitos.

“É uma coisa tão atrasada, não existe possibilidade de você vencer uma governança democrática se não conversar com as pessoas. Preciso conversar com governadores, prefeitos, deputados independente de partido, senadores sem importar de que partido são, estão exercendo um mandato. Não é possível que a gente estabeleça uma cultura que não entendam como normal conversar”, afirmou.

Jader Filho, ministro das Cidades, disse, no evento, prever a publicação de novo edital nas próximas semanas para contemplar municípios com menos de 50 mil habitantes. O titular da pasta também agradeceu ao Congresso por ter aprovado a PEC da Transição e possibilitar verba para o programa social.

Além da seleção de propostas, o governo lançou o edital do prêmio relacionado ao programa social para estimular sustentabilidade e inovação em projetos para habitações, com ênfase em casas mais confortáveis, melhor inseridas na configuração urbana e maior eficiência energética, com reuso de água e aproveitamento de resíduos.

*Com informações do Metrópoles

