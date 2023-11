VÍDEO: Torcedor presenteia Papa Francisco com camisa do Flamengo

Essa não é a primeira vez que o Papa Francisco recebe uma camisa do Flamengo

Enquanto cumprimentava fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano, Papa Francisco ganhou uma camisa do Flamengo nesta quarta-feira (22). Um torcedor rubro-negro fez o vídeo do momento em que entregou o presente.

Após ouvir o chamado dos brasileiros e ver a camisa sendo oferecida como presente, o Papa Francisco, que estava no papamóvel, pediu para um segurança pegá-la. Na sequência o pontífice levantou o manto rubro-negro, para alegria de Jr. Cardoso.

“Que maneiro, zerei a vida agora, hem, dei um presente para o papa. Excelente”, disse o torcedor do Flamengo no vídeo.

Que prazer poder dar um presente ao Papa Francisco!!!

Sendo uma camisa do @flamengo, então… incrível!!! pic.twitter.com/nt45hJcDFJ — Jr. Cardoso (@pccardosojr) November 22, 2023

Essa não é a primeira vez que o Papa Francisco recebe uma camisa do Flamengo. Em 2013, o ex-presidente do Rubro-Negro, Márcio Braga, foi a uma audiência em abril, no Vaticano, e presenteou-o.

No mesmo ano, o pontífice veio ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude de 2013 e recebeu o presente das mãos de Zico, maior ídolo do clube, durante visita ao Palácio da Cidade, em Botafogo.

Os papas João Paulo II e Bento XVI também já foram presenteados com camisas do Flamengo.

*Com informações do O Dia

Leia mais

Flamengo derrota Palmeiras e mantém vivo sonho por título

Flamengo bate Fortaleza e fica a 6 pontos da liderança do Brasileirão

Tite é anunciado como novo técnico do Flamengo