Tite é anunciado como novo técnico do Flamengo

O Flamengo anunciou durante a noite desta segunda-feira (9), o ex-treinador da Seleção Brasileira, Tite como novo técnico do Rubro-Negro.

Após semanas em negociação, o técnico se acertou com o Flamengo, que anunciou o novo comandante do clube oficialmente através de suas redes sociais.

Já sob comando do novo treinador, o Flamengo virá à Brasília, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Santos, na Arena BRB Mané Garrincha. A partida será realizada no dia 1º de novembro, uma quarta-feira, às 20h.

A partida tem patrocínio do BRB e da Allrede.

Segundo o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, Tite já deve comandar o treino do time nesta terça-feira (10), e terá oito dias para treinar a equipe até a sua estreia contra o Cruzeiro, no próximo dia 19.

Com contrato válido até o fim de 2024, Tite chega ao Flamengo em momento conturbado, após quatro vice-campeonatos na temporada.

O Flamengo aposta na chegada do técnico multicampeão para virar a chave no ano e tentar entrar na briga pelo Campeonato Brasileiro.

Além disso, Tite chega com o ano de 2024 à vista, com tempo e respaldo para reformular o elenco Rubro-Negro e se preparar para a próxima temporada.

*Com informações do Metrópoles

