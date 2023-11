Bombeiros fazem parto de mulher e bebê nasce dentro de bote no Rio Solimões, no AM

A equipe da Base Fluvial Arpão, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), auxiliou uma mulher em trabalho de parto, na manhã desta quinta-feira (23), no Rio Solimões. Moradora da Comunidade Nova Jerusalém, no Lago do Catoar, naquele município, a mulher deu à luz dentro de uma canoa com auxílio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Mãe e bebê do sexo feminino passam bem.

As equipes informaram que, por volta das 7h30, duas pessoas chegaram à Base Arpão, em um bote, onde também estava uma gestante prestes a dar à luz. À equipe de serviço, a dupla informou que o saco gestacional (bolsa) da mulher havia rompido e ela precisava de ajuda.

Rapidamente os bombeiros militares, que integram a equipe da Base Fluvial Arpão, fizeram o primeiro atendimento e decidiram levar a gestante até Coari, em razão da urgência. Apesar da agilidade, a bebê nasceu dentro do bote.

Após o nascimento, a menina e a mãe receberam todos os cuidados pré-hospitalares até a chegada ao porto do município, onde uma ambulância já aguardava por elas.

Conforme a equipe, mãe e bebê foram levadas para o hospital de Coari, onde recebem os cuidados necessários.

Para o cabo BM Picanço, o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros foi primordial para que mãe e filha pudessem chegar com segurança até Coari. “Nós auxiliamos e entregamos ao hospital municipal. Graças a Deus, tudo bem. A criança passa bem com a mãe”, disse.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Fã entra em trabalho de parto durante show de Pink

Grávida entra em trabalho de parto dentro de farmácia, mas bebê morre em Manaus

Projeto de Lei visa tornar mais humanizado o parto realizado em ambiente cirúrgico no AM