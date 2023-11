Ação social oferece cuidados gratuitos em Manaus

Manaus (AM) – Neste próximo sábado (25), as comunidades do São Geraldo e bairros adjacentes vão ganhar um dia de serviços gratuitos na área da saúde, beleza e cuidados pessoais. A realização é do Centro de Ensino Técnico (Centec), localizado na Av. Djalma Batista, e vai contar com uma série de atividades que vão desde massagem relaxante e corte de cabelo até atendimento dermatológico e teste de glicemia.

A programação ganhou o nome ‘O Centec de Portas Abertas para a Comunidade’ e vai iniciar às 8h30, na sede da instituição. Os atendimentos integram também o cronograma deste ano da campanha ‘Centec Azul’, realizada anualmente pela escola. O projeto conta com atividades de conscientização sobre saúde do homem com alunos e docentes da escola, além da comunidade externa.

“O Centec Social é um braço filantrópico da escola e pelo qual realizamos atividades voltadas ao público externo. Assim como costumamos fazer em outras campanhas de saúde, como o Outubro Rosa, não poderíamos passar pelo Novembro Azul sem oferecer à comunidade serviços gratuitos de saúde e bem-estar”, afirma a diretora Geral do Centec, Driele Cazumba.

Conforme a gestora, além dos serviços já mencionados, serão realizadas aferições de pressão e tipagem sanguínea. Os procedimentos serão realizados por alunos dos cursos do eixo da saúde do Centec, sob supervisão e auxílio direto de professores especialistas em suas áreas.

Entre os parceiros do Centec Social estão a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que vai levar a sua Unidade Móvel Itinerante, com serviços de orientação a pessoas em situação de violência doméstica e familiar.

Cuidados

Docente do curso técnico em Enfermagem, Bruno Fernandez afirma que o principal objetivo da campanha é incentivar os homens a se cuidarem mais. Um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo mostrou que 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultório médico tiveram a influência da mulher ou de filhos. O estudo também revelou que mais da metade desses pacientes adiaram a ida ao médico e já chegaram com doenças em estágio avançado.

“Temos feito um trabalho educativo a respeito dos cuidados que o homem precisa ter, dessa prática mais segura, haja vista ainda termos muita incidência de doenças que podem ser prevenidas com o simples ato de o homem procurar um posto de saúde, de entender a necessidade buscar meios que evitem essas condições ou o seu agravamento”, comenta ele.

A campanha Centec Azul iniciou no último dia 8 de novembro, quando alunos e professores fizeram um ‘pedágio no sinal’, com o tema ‘Novembro Azul: o Melhor Tratamento é a Prevenção’. Na ocasião, estudantes apresentaram cartazes e distribuíram folhetos com informações sobre saúde do homem.

Já no dia 10, foi a vez do workshop com o tema ‘Saúde do Homem e da Mulher’. Alunos do Centec prepararam duas salas temáticas, uma sobre câncer de próstata e outra sobre câncer de pulmão. Os espaços ficaram abertos para professores e alunos da escola.

“A gente levou essa ideia para os alunos, principalmente homens, para que eles entendam que desde cedo é importante praticar uma saúde preventiva, fazendo exames regulares e os acompanhamentos devidos. Foi muito interessante, a recepção foi ótima”, explica o professor Bruno Fernandez, responsável pela atividade.

Câncer de próstata no AM

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o Amazonas deve ter 570 novos casos de câncer de próstata entre 2023 e 2025. Em todo o Brasil, devem ser 71.730 casos no mesmo período, número que preocupa e reforça a importância de campanhas como o Novembro Azul.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a melhor maneira de prevenir um câncer é por meio da busca por hábitos saudáveis, como não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos.

