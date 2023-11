TCE-AM realiza doação de equipamentos para a PMAM

Manaus (AM) – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) realizou, na manhã desta quinta-feira (23), no Gabinete da Presidência, a doação de 29 equipamentos eletrônicos e móveis para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Os materiais doados serão utilizados visando atender as necessidades administrativas da Corporação.

Entre os bens doados estão 10 cadeiras giratórias, oito estações de trabalho, além de três gaveteiros e oito computadores desktops.

“É sempre uma satisfação contribuir para a melhoria de diversos órgãos públicos e instituições que prestam serviços com o intuito de beneficiar a população amazonense. De uma forma geral é muito importante para o Estado fazer essas trocas entre instituições para que possa acontecer uma otimização de suas práticas, assim como o aprimoramento e manutenção do relacionamento institucional”, declarou o presidente do TCE-AM, Érico Desterro.

Seguindo a Política de Sustentabilidade e Ações de Benefício para outras Instituições, o chefe do estado-maior geral da PMAM, CEL QOPM Bruno Azevedo, solicitou a doação de bens móveis com a finalidade de equipar a repartição pública para o aprimoramento dos espaços de trabalho.

“A doação é de suma importância para a continuidade das atividades, beneficiando os serviços ofertados e melhorando as condições de trabalho dos militares”, afirmou o chefe do estado-maior geral da PMAM, CEL QOPM Bruno Azevedo.

