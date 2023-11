Vídeo: Diretor de UBS Fluvial é exonerado após festa na embarcação

Juruá (AM) – O diretor da Unidade Básica de Saúde Fluvial foi exonerado pela Prefeitura do município de Juruá, no interior do Amazonas, nesta quarta-feira (29), após polêmica de servidores públicos fazerem festa na embarcação durante uma viagem.

As pessoas que aparecem no vídeo, repercutido nas redes sociais, estavam retornando de uma viagem da Operação Estiagem, que leva ajuda humanitária a famílias afetadas pela seca. A informação foi fornecida pelo prefeito de Juruá, José Maria Júnior (MDB), em nota.

Os servidores aparecem dançando e se divertindo ao som da cantora paraense Joelma, em vídeo feito por uma das pessoas presentes.

Veja vídeo:

