Operação Mateus 6.6: Polícia apura denúncias de poluição sonora em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Instituto de Criminalística (IC), deflagrou, no domingo (12), a Operação Mateus 6.6 para apurar denúncias de poluição sonora nos bairros Compensa e Flores, Zona oeste e Centro-Sul, respectivamente.

Conforme a delegada Juliana Viga, titular da unidade especializada, no momento das diligências nos locais indicados nas denúncias, as equipes da Dema e da perícia criminal realizaram a medição de sonómetro no local, o que demonstrou níveis sonoros elevados.

“Os proprietários das localidades serão indiciados por poluição sonora e, também, serão autuados pela Semmas, por ausência de licença para utilização de equipamentos sonoros”, relatou a delegada.

E acrescentou que, próximo aos locais denunciados, também foi constatada a existência de uma metalúrgica sem alvará de funcionamento para operar. Foi realizada perícia na empresa e a responsável irá responder pela ausência da licença.

